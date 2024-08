Starfield wkrótce z pierwszym pojazdem? Gameplay pokazuje wyczekiwaną nowość

Już przy okazji zapowiedzi majowej aktualizacji do Starfield dowiedzieliśmy się, że Bethesda pracuje nad dodaniem do gry pierwszego pojazdu lądowego. W ostatnich tygodniach nie otrzymaliśmy jednak żadnych dodatkowych informacji na temat wspomnianej nowości. W sieci pojawił się tymczasem krótki gameplay, który sugeruje, że fani najnowszego RPG twórców The Elder Scrolls V: Skyrim otrzymają wkrótce możliwość szybszego eksplorowania planet.

Eksploracja planet w Starfield wkrótce stanie się łatwiejsza? Wyciekł krótki gameplay, który pokazuje pojazd lądowy

W sieci pojawił się nieco ponad 20-sekundowy materiał wideo, który prezentuje działanie pojazdu lądowego w Starfield. Fani najnowszego RPG studia Bethesda mogą więc sprawdzić, jak nowy środek transportu radzi sobie w akcji. Według osoby odpowiedzialnej za wyciek pierwszy pojazd lądowy może trafić do gry w tym miesiącu.