Starfield: Shattered Space wkrótce z datą premiery. Na DLC nie będzie trzeba długo czekać

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat terminu premiery pierwszego rozszerzenia do najnowszego RPG studia Bethesda.

Według leakera posługującego się pseudonimem „Odahfield” dodatek Shattered Space (pol. Roztrzaskana przestrzeń) do Starfield ma zadebiutować na rynku we wrześniu 2024 roku. Na potwierdzenie tych doniesień prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Oficjalna data premiery wspomnianego rozszerzenia ma zostać ogłoszona już 20 sierpnia 2024 roku – prawdopodobnie w trakcie gamescom Opening Night Live.

Na Xbox Games Showcase 2024 zaprezentowano zwiastun dodatku Shattered Space do Starfield . Niestety nie ujawniono wówczas, kiedy wspomniane rozszerzenie zadebiutuje na rynku. W sieci pojawiły się jednak nieoficjalne informacje na temat terminu premiery pierwszego rozszerzenia do najnowszego RPG studia Bethesda.

Tajemnicza moc budzi się w Dazra City, na ukrytej planecie Va'Ruun'kai, należącej do rodu Va'Ruun. Przyjrzyj się temu przerażającemu kosmicznemu zagrożeniu i odkryj sekrety najbardziej enigmatycznej frakcji w galaktyce w Shattered Space, nowym epickim rozszerzeniu fabularnym do gry Starfield od Bethesda Game Studios – informuje opis DLC.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.