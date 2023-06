Starfield w pudełkowej wersji będzie zawierać płytę, ale tylko w jednej edycji

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że pudełkowe wydanie Starfield nie będzie zawierać płyty , a wyłącznie kod do pobrania gry na odpowiednią platformę. Wielu graczy było niezadowolonych z takiego obrotu spraw, a informacje przekazywane przez Bethesdę były sprzeczne. Nic więc dziwnego, że firma postanowiła wyjaśnić całe zamieszanie i opublikowała komunikat, który rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Warto zaznaczyć, że informacja o płycie w pudełkowym wydaniu dotyczy jedynie standardowej wersji . Gracze będą mieli jednak okazję nabyć również fizyczną edycję Deluxe zawierającą m.in. steelbook. Wygląda jednak na to, że w tym przypadku – niezależnie od platformy – w zestawie znajdziemy wyłącznie kod umożliwiający pobranie gry. Podobnie sprawa prezentuje się w przypadku Edycji Kolekcjonerskiej.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield ma zadebiutować na PC oraz konsolach Xbox Series X/S dokładnie 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.

