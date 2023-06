Pudełkowe wydanie Starfield nie będzie zawierało płyty?

Starfield dostarcza Microsoftowi coraz to nowych problemów. Niedawno okazało się, że jego ekskluzywność może utrudnić fuzję z Activision. Amerykański regulator wskazał, że nowe produkcje Bethesdy oraz ZeniMax ukazują się wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. Jego zdaniem jest to „potężny dowód” na to, że w przyszłości podobny los może spotkać również serię Call of Duty i inne tytuły Activision-Blizzard.