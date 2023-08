Starfield otrzymał premierową aktualizację. Znamy rozmiar i szczegóły patcha

Bethesda przygotowuje swoją najnowszą produkcję do premiery.

Aktualizacja dostępna jest już dla graczy, którzy skorzystali z opcji wczesnego pobierania na Xbox Series X/S lub w aplikacji Xbox na PC. W przypadku konsol Microsoftu patch zajmuje 15,48 GB, a na komputerach osobistych „waży” 13,4 GB. To jednak nie koniec informacji związanych ze wspomnianą „łatką”, ponieważ serwis Insider Gaming udostępnił listę zmian i poprawek.

Wczoraj informowaliśmy Was o doniesieniach, które sugerują, że Starfield będzie najmniej zabugowaną grą w historii studia Bethesda . Tymczasem okazuje się, że deweloperzy udostępnili już premierową aktualizację. Posiadacze konsol Xbox Series X/S oraz użytkownicy komputerów osobistych mogą więc pobrać wspomniany patch, by w dniu premiery gry Starfield od razu rozpocząć rozgrywkę.

Warto pamiętać, że posiadacze Edycji Premium będą mogli rozpocząć swoją przygodę z nową produkcją studia Bethesda już 1 września, czyli w najbliższy piątek. Kilka dni temu deweloperzy ujawnili dokładne godziny udostępnienia gry Starfield w poszczególnych strefach czasowych.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series X/S już 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.

