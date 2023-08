Starfield – kiedy premiera? Bethesda podała dokładne godziny udostępnienia gry

Na gamescom Opening Night Live mieliśmy okazję zobaczyć efektowy zwiastun live action gry Starfield . Tuż przed targami gamescom 2023 do sieci wyciekł natomiast 40-minutowy gameplay z wyczekiwanego RPG od studia Bethesda . Tymczasem premiera wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami, dlatego też twórcy postanowili podzielić się ważnymi informacjami. Bethesda ujawniła bowiem, o których godzinach Starfield zadebiutuje w poszczególnych strefach czasowych.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.

