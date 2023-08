Starfield bez bugów na premierę? Błędy można policzyć „na palcach jednej ręki”

Kilka dni temu wyciekło nagranie z zamkniętego pokazu gry Starfield na gamescom 2023. Zainteresowani mogą również zobaczyć unboxing edycji kolekcjonerskiego wyczekiwanego RPG-a w klimatach science ficition. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Do sieci trafiły bowiem pozytywne doniesienia na temat nowego dzieła twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4. Wynika z nich, że Starfield to najmniej zabugowana gra w historii studia Bethesda.

Tom Henderson na łamach serwisu Insider Gaming udostępnił opinię Tylera McVickera – dziennikarza oraz YouTubera – który podzielił się swoimi wrażeniami na Discordzie. Zgodnie z przekazanymi informacjami McVicker miał spędzić się z grą Starfield ponad 15 godzin i w tym czasie nie napotkał żadnego buga. To jednak nie koniec pozytywnych wieści na temat nadchodzącej produkcji studia Bethesda.