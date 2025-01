Starfield miał być bardziej krwawy. Były pracownik Bethesdy o kosmicznym RPG

Poza tym, według byłego pracownika Bethesdy, bardziej drastyczne sceny nie pasowałyby do ogólnego tonu gry. Mejillones zaznaczył, że Starfield inspirowany był takimi produkcjami jak The Expanse czy Star Trek, które charakteryzują się bardziej realistycznym podejściem do przemocy.

Myślę, że w Starfield chodziło o to, żeby było bardziej stonowane i realistyczne. Bardzo inspirowaliśmy się rzeczami takimi jak The Expanse i Star Trek, więc myślę, że to po prostu nie pasowało tematycznie. A do tego dochodził koszt techniczny, żeby to zadziałało, więc stwierdziliśmy, że 'chyba lepiej tego nie wprowadzać do tej gry'. – przekazał deweloper.