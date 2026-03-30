Jedna z najtrudniejszych platyn w historii PlayStation w końcu padła

Jedni ich nienawidzą, drudzy traktują ich zdobywanie jako czasochłonne i wycieńczające hobby. Osiągnięcia w grach.
Niektóre z nich są na tyle łatwe, że wpadają praktycznie z automatu. W przypadku innych natomiast trzeba się bardzo namęczyć. Bardzo, bardzo namęczyć.
Japończyk dokonał niemożliwego i zdobył niewykonalną platynę
Za jedną z najtrudniejszych platyn w historii PlayStation uważana była ta z Ninja Gaiden Sigma 2 Plus na konsoli PlayStation Vita. Przyczyn tego stanu rzeczy była kilka, chociaż przede wszystkim nie bez znaczenia był tutaj fakt, iż gra Teamu Ninja nie obsługuje trybu online. Tymczasem są osiągnięcia wymagające wykonania właśnie w kooperacji. I kooperacja faktycznie jest, ale z uwagi na techniczne ograniczenia zamiast żywego gracza wspiera nas sztuczna inteligencja o dość ograniczonym rozsądku. Do tego wszystkiego dochodzą kwestie optymalizacyjne – gra, zamiast 60 FPS-ów, potrafi krztusić się już przy 30 FPS-ach.
Tymczasem w Ninja Gaiden Sigma 2 Plus znalazło się osiągnięcie o nazwie Dynamic Duo. Warunkiem jego wykonania było ukończenie naprawdę wymagającej serii misji kooperacyjnych w trybie zwiększonego tempa rozgrywki. Z uwagi na ścinki i brak myślącego towarzysza powszechnie uważano, że pokonanie tego wyzwania jest niemożliwe. Tymczasem Japończyk o nicku Tqvry udowodnił, że jak najbardziej da się to zrobić. I zrobił to, jednocześnie na żywo transmitując swoje poczynania. Całość zajęła mu aż 9 godzin, ale z tym zastrzeżeniem, że gracz nie korzystał z żadnych modów czy cheatów, zdobywając osiągnięcie w sposób jak najbardziej uczciwy.
W efekcie Tqvry stał się najprawdopodobniej jedyną na świecie osobą, która posiada to konkretne osiągnięcie. Osiągnięcie niebanalne, bo akurat ta platyna uznawana była za jedną z najtrudniejszych w całym gamingowym świecie. Wręcz niemożliwą, chociaż przykład japońskiego gracza udowadnia, iż niemożliwe w tym wypadku nie istnieje.
