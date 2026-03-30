Jedna z najtrudniejszych platyn w historii PlayStation w końcu padła

Niektóre z nich są na tyle łatwe, że wpadają praktycznie z automatu. W przypadku innych natomiast trzeba się bardzo namęczyć. Bardzo, bardzo namęczyć.

Japończyk dokonał niemożliwego i zdobył niewykonalną platynę

Za jedną z najtrudniejszych platyn w historii PlayStation uważana była ta z Ninja Gaiden Sigma 2 Plus na konsoli PlayStation Vita. Przyczyn tego stanu rzeczy była kilka, chociaż przede wszystkim nie bez znaczenia był tutaj fakt, iż gra Teamu Ninja nie obsługuje trybu online. Tymczasem są osiągnięcia wymagające wykonania właśnie w kooperacji. I kooperacja faktycznie jest, ale z uwagi na techniczne ograniczenia zamiast żywego gracza wspiera nas sztuczna inteligencja o dość ograniczonym rozsądku. Do tego wszystkiego dochodzą kwestie optymalizacyjne – gra, zamiast 60 FPS-ów, potrafi krztusić się już przy 30 FPS-ach.