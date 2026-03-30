W co zaGRAMy w kwietniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/03/30 12:00
2
0

Kwiecień zapowiada się naprawdę wybornie. Sprawdźcie zresztą sami!

Road to Vostok

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 7 kwietnia
  • producent: Road to Vostok Ltd.
  • wydawca: Road to Vostok Ltd.

Zestawienie najciekawszych premier kwietnia tego roku zaczynamy od Road to Vostok, czyli survivalowej gry akcji z perspektywy pierwszej osoby, która - póki co - ukaże się wyłącznie na PC we wczesnym dostępie. Podczas rozgrywki trafimy do postapokaliptycznej strefy przygranicznej między Finlandią, a Rosją, próbując dotrzeć do Vostoku. W trakcie zabawy zrobimy wszystko, aby utrzymać się przy życiu. Twórcy z firmy - tak, tak, to nie pomyłka - o nazwie Road to Vostok postawili na rozgrywkę wyłącznie dla pojedynczego gracza i wysoki poziom trudności. Jeśli zginiemy, zabawę będziemy musieli rozpocząć od nowa. Dlatego też, chcąc przetrwać, zajmiemy się dogłębnym przeczesywaniem poszczególnych lokacji, szukaniem przedmiotów do craftingu, handlem z NPC i oczywiście walką. Konieczne nierzadko okaże się również korzystanie z opieki medycznej czy nawet konserwacja broni.

Starfield

  • platformy docelowe: PlayStation 5 (gra dostępna już na Xbox Series X/S i PC)
  • data premiery: 7 kwietnia
  • producent: Bethesda Game Studios
  • wydawca: Bethesda Softworks

Zaraz, a co tu robi Starfield? Przecież gra miała pamiętną premierę w 2023 roku, czyli prawie trzy lata temu. Zgadza się, ale wówczas produkcja Bethesda Game Studios zadebiutowała na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a “za moment” pojawi się - zgodnie z wcześniejszymi przeciekami i następującą po nich oficjalną zapowiedzią - także na PlayStation 5. Gra wykorzysta możliwości nowej platformy docelowej, robiąc użytek z DualSense’a, adaptacyjnych triggerów i haptycznych wibracji. W opcjach znajdziemy dwa tryby graficzne, więc tylko od nas zależeć będzie, czy zdecydujemy się na lepszą płynność animacji czy rozdzielczość obrazu. Tego samego dnia zadebiutuje ponadto największa z dotychczasowych darmowych aktualizacji do Starfielda. Wprowadzi ona przede wszystkim możliwość swobodnego przemieszczania się między planetami. W trakcie eksploracji kosmosu będziemy mogli wziąć udział w zupełnie nowych aktywnościach i wydarzeniach. Chętni będą mogli z kolei zakupić nowe DLC zatytułowane Terran Armada skupiające się na tytułowej frakcji.

Tagi:

Inne
Starfield
Pragmata
Replaced
Road to Vostok
Mouse: P.I. For Hire
Saros
Cthulhu: The Cosmic Abyss
Aphelion
Diablo 4: Lord of Hatred
Samson: A Tyndalston Story
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:56

Dodatek do D4 kupiłem, chętnie zagram razem z żoną. Pragmata....nadal się waham z powodu skomplikowania rozgrywki. Klimatycznie zdecydowanie Cthulhu.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:13

Trochę bida. Pewnie najgłośniejszą premierą miesiąca będzie Pragmata. S(a)oros nie wiem - niby to duża produkcja, ale coś mało się o niej mówi.

Z mojej perspektyw ciekawe jest Replaced - demko mnie zachwyciło kliamtem i chyba się skuszę, choć muszę zobaczyć jaka będzie cena vs content, bo może to bardziej giera na "promkę" albo jakąś "darmówkę" z Epica...

No i jeszcze Mouse, ale to raczej ciekawostka bardziej.




