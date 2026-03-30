W co zaGRAMy w kwietniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Road to Vostok

platformy docelowe: PC

data premiery: 7 kwietnia

producent: Road to Vostok Ltd.

wydawca: Road to Vostok Ltd.

Zestawienie najciekawszych premier kwietnia tego roku zaczynamy od Road to Vostok, czyli survivalowej gry akcji z perspektywy pierwszej osoby, która - póki co - ukaże się wyłącznie na PC we wczesnym dostępie. Podczas rozgrywki trafimy do postapokaliptycznej strefy przygranicznej między Finlandią, a Rosją, próbując dotrzeć do Vostoku. W trakcie zabawy zrobimy wszystko, aby utrzymać się przy życiu. Twórcy z firmy - tak, tak, to nie pomyłka - o nazwie Road to Vostok postawili na rozgrywkę wyłącznie dla pojedynczego gracza i wysoki poziom trudności. Jeśli zginiemy, zabawę będziemy musieli rozpocząć od nowa. Dlatego też, chcąc przetrwać, zajmiemy się dogłębnym przeczesywaniem poszczególnych lokacji, szukaniem przedmiotów do craftingu, handlem z NPC i oczywiście walką. Konieczne nierzadko okaże się również korzystanie z opieki medycznej czy nawet konserwacja broni.

Starfield

platformy docelowe: PlayStation 5 (gra dostępna już na Xbox Series X/S i PC)

data premiery: 7 kwietnia

producent: Bethesda Game Studios

wydawca: Bethesda Softworks

Zaraz, a co tu robi Starfield? Przecież gra miała pamiętną premierę w 2023 roku, czyli prawie trzy lata temu. Zgadza się, ale wówczas produkcja Bethesda Game Studios zadebiutowała na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a “za moment” pojawi się - zgodnie z wcześniejszymi przeciekami i następującą po nich oficjalną zapowiedzią - także na PlayStation 5. Gra wykorzysta możliwości nowej platformy docelowej, robiąc użytek z DualSense’a, adaptacyjnych triggerów i haptycznych wibracji. W opcjach znajdziemy dwa tryby graficzne, więc tylko od nas zależeć będzie, czy zdecydujemy się na lepszą płynność animacji czy rozdzielczość obrazu. Tego samego dnia zadebiutuje ponadto największa z dotychczasowych darmowych aktualizacji do Starfielda. Wprowadzi ona przede wszystkim możliwość swobodnego przemieszczania się między planetami. W trakcie eksploracji kosmosu będziemy mogli wziąć udział w zupełnie nowych aktywnościach i wydarzeniach. Chętni będą mogli z kolei zakupić nowe DLC zatytułowane Terran Armada skupiające się na tytułowej frakcji.