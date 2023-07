Stare gry są skazane na zapomnienie?

Nostalgia to skuteczny magnes przyciągający graczy. Wystarczy spojrzeć na wyniki sprzedaży coraz liczniej wydawanych ostatnio remake'ów i remasterów. Fani wręcz domagają się powrotu do klasycznych tytułów sprzed lat. Wynika to także z faktu, że coraz trudniej kupić starsze tytuły. Przeprowadzone badania wykazują, że z łatwością dostępnych jest tylko 13% gier, wydanych przed 2010 rokiem.

Stare gry wymierają, bo są niedostępne

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Video Game History Foundation, którym objęto 1500 gier, wykazało, że 87% z nich nie jest dostępne na rynku. Co prawda wiele firm wprowadza starsze tytuły na nowe platformy. Jako przykład mogą posłużyć katalog klasyków w PS Plus Premium lub biblioteka klasycznych gier Nintendo Switch Online, czy działania GOG. Mimo to jest zbyt wiele gier pozostawionych na marginesie, do których nie można dotrzeć w legalny sposób.