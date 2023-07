The Callisto Protocol do sprawdzenia za darmo dla abonentów PS Plus Premium

Warto dodać, że obecnie abonenci PlayStation Plus Premium mogą cieszyć się również wersjami demonstracyjnymi m.in. takich tytułów jak A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Dying Light 2: Stay Human, God of War: Ragnarok, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga czy też The Last of Us Part 1.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Striking Distance, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.