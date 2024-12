Stardew Valley ma już na karku 8 lat, ale wciąż sprzedaje się jak świeże bułeczki

Jakiś czas temu Eric Barone przyznał, że mógłby pracować nad Stardew Valley „do końca swojego życia”. Od premiery wspomnianej produkcji minęło już 8 lat, ale jej twórca wciąż rozwija swoje dzieło i – jak sam przyznaje – nadal ma wiele pomysłów. Nic więc dziwnego, że Stardew Valley nadal sprzedaje się jak świeże bułeczki, co potwierdzają najnowsze wyniki sprzedaży.

Stardew Valley nadal cieszy się ogromną popularnością. Nowe wyniki sprzedaży robią wrażenie

Na oficjalnej stronie gry pojawiła się bowiem informacja, że Stardew Valley sprzedało się w ponad 41 milionach egzemplarzy. Ujawniono również, że 26 milionów sztuk powędrowało do użytkowników komputerów osobistych, a 7,9 miliona do posiadaczy konsol Nintendo Switch. Niestety nie otrzymaliśmy szczegółów na temat liczby sprzedanych egzemplarzy na pozostałych platformach.



Wspomniany rezultat robi jeszcze większe wrażenie, gdy weźmiemy pod uwagę ostatnie wyniki sprzedaży. Pod koniec lutego bieżącego roku Eric Barone informował bowiem, że Stardew Valley rozeszło się w 30 milionach egzemplarzy. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy sprzedano aż 11 milionów kopii wspomnianej produkcji. Całkiem nieźle jak na grę, która w tym roku skończyła 8 lat.



Na koniec przypomnijmy, że Stardew Valley zadebiutowało w lutym 2016 roku. Obecnie produkcja dostępna jest PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One i Nintendo Switch, a także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was lektury: Takie mogłoby być Harvest Moon na PC - recenzja Stardew Valley.