Eric Barone mógłby pracować nad Stardew Valley „do końca swojego życia”

Jak wspomnieliśmy powyżej, wielka aktualizacja Stardew Valley trafiła w ostatnim czasie na konsole. Update wprowadził całą masę nowości i zmian, co społeczność gry przyjęła bardzo pozytywnie. Eric Barone, choć pracuje nad Haunted Chocolatier, przyznał, że mógłby poświęcać czas rozwojowi Stardew Valley do końca swojego życia.

Mam tak wiele pomysłów na Stardew. Czuję, że mógłbym pracować nad tą grą do końca mojego życia i po prostu ją ulepszać, dodawać więcej rzeczy, więcej zawartości, dopracowywać istniejącą zawartość. – wyznał deweloper.

Twórca zwrócił również uwagę na fakt, że mimo dużej popularności Stardew Valley, gra wciąż ma w sobie coś z tytułów indie. „Społeczność, sama gra, sposób, w jaki ludzie o niej myślą” – wylicza Eric Barone.

Czuję, że chcę utrzymać ją przy życiu, zachować jej świeżość, zachwycać fanów, ponieważ angażowanie się w to jest po prostu fajne. To wyjątkowa szansa, że jest tak wielu ludzi, którzy kochają tę grę i będą grać z każdą aktualizacją, którą stworzę. Uwielbiam tworzyć rzeczy, a następnie dzielić się nimi z ludźmi i dostarczać im wrażeń. A Stardew jest do tego dobrą platformą, ponieważ jest bardzo popularne i wciąż bardzo aktywne. – dodał Barone.