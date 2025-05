Star Wars Outlaws tanio w polskich sklepach. Pudełkowe wydanie na konsole w promocji

W ubiegłym tygodniu Star Wars Outlaws doczekało się sporej aktualizacji, a także premiery drugiego fabularnego dodatku. To dobra okazja, aby wypróbować tej gry, której poszczególne mechaniki zostały zmienione i dopracowane względem premierowej wersji gry. Teraz produkcję możecie kupić taniej na konsole w dwóch sklepach.

W RTV Euro AGD kupicie w atrakcyjnej cenie Star Wars Outlaws Edycja Specjalna w wersji na PlayStation 5. Gra kosztuje 144,90 zł i została przeceniona z 219,90 zł. Oferta trwa do 1 czerwca. Z kolei na stronie Media Markt kupicie tę samą edycję gry w wersji na Xboxa Series X/S za 149, 99 zł.

Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.

Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.

Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.

Prowadź brawurowe życie banitki. Z Nixem u boku obróć każdą sytuację na swoją korzyść: strzelaj z blastera, pokonuj wrogów dzięki podstępom lub gadżetom albo znajdź odpowiedni moment, by odwrócić ich uwagę i zyskać przewagę.

Przyjmuj niebezpieczne, ale lukratywne zlecenia od syndykatów przestępczych. Kradnij cenne towary, infiltruj tajne placówki i pokonuj wrogów sprytem jako jedna z najbardziej poszukiwanych w galaktyce. Każda decyzja ma wpływ na twoją reputację - brzmi oficjalny opis gry.