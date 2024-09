Star Wars Jedi: Ocalały na rozgrywce z PS4 Pro. Wiemy, jak gra działa na konsolach 8. generacji

Okazuje się, że gracze PlayStation 4 zainteresowani Star Wars Jedi: Ocalały będą mogli liczyć na rozgrywkę 900p i 30 klatkach na sekundę. Posiadacze Xbox One będą z kolei musieli zadowolić się rozdzielczością 720p i 30 FPS-ami . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat nowego wydania kontynuacji przygód Cala Kestisa.

Na kanale IGN na YouTube pojawił się bowiem 5-minutowy gameplay ze Star Wars Jedi: Ocalały z wersji na PlayStation 4 Pro. Zainteresowani mogą więc zobaczyć, jak produkcja Respawn Entertainment prezentuje się na wspomnianej konsoli firmy Sony. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Star Wars Jedi: Ocalały na PlayStation 4 i Xbox One zaplanowana jest na 17 września 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Cala Kestisa, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…