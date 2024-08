Star Wars Jedi: Ocalały wkrótce na PlayStation 4 i Xbox One. Mamy datę premiery

Nieco ponad rok temu zapowiedziano, że Star Wars Jedi: Ocalały trafi na PlayStation 4 i Xbox One . W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymaliśmy jednak żadnych informacji na temat wersji na konsole 8. generacji Sony i Microsoftu. Na szczęście Electronic Arts w końcu przerwało milczenie i ujawniło dokładną datę premiery kontynuacji przygód Cala Kestisa na PlayStation 4 i Xbox One.

Electronic Arts informuje, że Star Wars Jedi: Ocalały na PlayStation 4 i Xbox One będzie zawierać „szereg optymalizacji mających na celu zmaksymalizowanie możliwości sprzętowych konsol” . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat produkcji Respawn Entertainment.

W „nadchodzących tygodniach” pecetowa wersja Star Wars Jedi: Ocalały ma otrzymać nową aktualizację. Wspomniany patch przyniesie ze sobą „ulepszenia w zakresie wydajności technicznej gry, sterowania i nie tylko, a także szereg ulepszeń jakości życia”. Na więcej szczegółów trzeba jednak jeszcze chwilę poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…

