Star Wars: Dark Forces Remaster powraca po 29 latach. Dzisiaj premiera odświeżonej wersji klasycznej strzelanki

Po tak długim czasie Nightdive Studios, odpowiedzialne za przygotowanie zremasterowanej wersji stanęło przed sporym wyzwaniem. Grę trzeba było przede wszystkim dostosować do oczekiwań współczesnych graczy, a więc zadbać o oprawę graficzną dobrej jakości. Na szczęście zespół wspomnianego studia to doświadczona ekipa, a poza tym dysponują autorskim silnikiem KEX umożliwiający generowanie oprawy wizualnej w rozdzielczości 4K w 120 klatkach na sekundę. Autorzy poprawili tekstury, które dostępne są teraz w wyższej jakości, zadbali o lepsze oświetlenie i renderowanie. Ponadto w Star Wars: Dark Forces Remaster nie zabrakło wsparcia dla współczesnych kontrolerów.

Debiutując w 1995 roku, Star Wars: Dark Forces Remaster nie miała możliwości wystartować na tak szerokim spektrum platform. Za to teraz trafia na komputery, ale także na konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Switch.

Star Wars: Dark Forces Remaster – dzisiaj premiera

To co nie ulega zmianie, to oczywiście fabuła. Centralną postacią jest więc Kyle Katarn, który uciekł z Imperium Galaktycznego i został najemnikiem, działającym pod szyldem Sojuszu Rebeliantów. Badając tajemnice Imperium, dociera do danych o tajnym projekcie Dark Trooper. Jest on ogromnym zagrożeniem, a więc nasz bohater wspierany przez Sojusz, będzie musiał zniszczyć go, zanim wejdzie w życie.