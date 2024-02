Microsoft prezentuje nowości na Xbox i PC. Powrót kultowego FPS-a i nie tylko

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Graczy czeka całkiem interesujący tydzień, w którego trakcie będą mieli okazję sięgnąć po 21 nowych produkcji. Jedną z najważniejszych pozycji w zestawieniu wydaje się Star Wars: Dark Forces Remaster – odświeżona wersja pierwszoosobowej strzelanki skierowanej do fanów Gwiezdnych wojen – które zadebiutuje już 28 lutego 2024 roku.

Na uwagę zasługuje także Brothers: A Tale of Two Sons Remake, czyli odświeżone wydanie wielokrotnie nagradzanej gry przygodowej autorstwa Josefa Faresa i studia Starbreeze. Zgodnie z zapowiedziami gracze mogą liczyć zarówno na ulepszoną oprawę wizualną, jak i wydajność, a także na nagraną od podstaw ścieżkę dźwiękową. Nie zabraknie też „zupełnie nowych rzeczy do odkrycia”. Premiera już 28 lutego 2024 roku.