Twórca STALKER 2 o liczbie FPSów na Xbox Series S. „Nadal mamy miejsce na optymalizację”

STALKER 2: Heart of Chornobyl działa obecnie w 35 FPSach na konsoli Xbox Series S

W ostatniej rozmowie z serwisem Wccftech producent gry STALKER 2: Heart of Chornobyl odniósł się do tematu trybów, w których produkcja zadziała na konsolach Xbox Series X/S. Jak wynika z wypowiedzi dewelopera, zespół nadal pracuje nad lepszym działaniem na mniejszej konsoli Microsoftu, gdzie jak dotąd STALKER 2 oferuje 35 FPSów. Być może nie będzie to jednak ostateczna liczba, bowiem twórcy „nadal mają miejsce na optymalizację”.