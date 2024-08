STALKER 2 na prezentacji. GSC Game World pokazało blisko 30-minutowy gameplay

Kilka dni temu GSC Game World przypomniało o sierpniowej prezentacji STALKER 2: Heart of Chornobyl. Ukraińskie studio dotrzymało obietnicy i wczoraj – 12 sierpnia 2024 roku – opublikowało obszerny materiał wideo poświęcony wspomnianej produkcji. Zgodnie z zapowiedziami deweloperzy udostępnili nowy gameplay, a także podzielili się kilkoma szczegółami na temat nadchodzącej odsłony serii STALKER.

STALKER 2 na nowych materiałach. Gameplay pokazuje jedną z dostępnych w grze misji

Już jakiś czas temu GSC Game World informowało, że nowy gameplay pokaże w całości jedną z misji dostępnych w STALKER 2: Heart of Chornobyl. Ukraińskie studio dotrzymało obietnicy, a zainteresowani mogą rzucić okiem na zadanie, w którym Skiff rusza do zamieszkałego swego czasu bagiennego terenu, by wyłączyć urządzenia blokujące dostęp do jednej z lokacji. Całości towarzyszy komentarz deweloperów.