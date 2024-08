STALKER 2: Heart of Chornobyl za kulisami. Twórcy dzielą się ciekawym zwiastunem

Na YouTube’owym kanale IGN ukazał się nowy materiał związany z grą STALKER 2: Heart of Chornobyl. Zwiastun jest o tyle ciekawy, że pozwala przyjrzeć się nieco bliżej procesowi powstawania tytułu. Widzimy zatem sesje motion capture z udziałem aktorów, które połączone są z efektami końcowymi widocznymi w grze w ramach przerywników filmowych.

Warto przy okazji przypomnieć, że STALKER 2: Heart of Chornobyl to kolejna odsłona cyklu gier akcji osadzonych w postapokaliptycznym świecie, za którą odpowiedzialne jest GSC Game World. Na graczy czekają różne niebezpieczeństwa czyhające w otwartej, radioaktywnej zonie, a także frakcje, z którymi można zarówno walczyć, jak i się zaprzyjaźnić. Produkcja zaoferuje ponad 30 rodzajów broni, cenne artefakty do zdobycia, a także nieliniową fabułę, dzięki której podejmowane decyzje zaowocują różnymi zakończeniami.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla. – głosi opis gry na platformie Steam.

Na zakończenie warto dodać, że STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutuje 20 listopada 2024 roku. Produkcja powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. W dniu premiery tytuł trafi również do usługi PC Game Pass i Xbox Game Pass.

