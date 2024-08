Nowy zwiastun STALKER 2: Heart of Chornobyl prezentuje świat gry i lokacje

Do sieci trafił nowy zwiastun STALKER 2: Heart of Chornobyl, który daje nam wgląd w świat i lokacje gry. Ten materiał to film daje nam wgląd, jak będzie wyglądać wersja na PC.

STALKER 2: Heart of Chornobyl to kolejna – po Cień Czarnobyla, Czyste Niebo i Zew Prypeci – odsłona cyklu pierwszoosobowych gier akcji osadzonych w postapokaliptycznym świecie. Za stworzenie produkcji odpowiedzialne jest studio GSC Game World.

STALKER 2: Heart of Chornobyl na nowym zwiastunie. Poznajcie świat gry

Jako że STALKER 2: Heart of Chornobyl jest pełnoprawną kontynuacją serii, autorzy zaimplementowali w „dwójce” sporo rozwiązań, których próżno szukać we wcześniejszych częściach. Przenosimy się do 1986 roku, a więc do momentu, w którym miała miejsce pamiętna katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na potrzeby historii opowiedzianej w niniejszym tytule autorzy zmodyfikowali przebieg zdarzeń, w efekcie czego skażona strefa została zamieszkana przez członków rozmaitych frakcji, zmutowane stwory i nie tylko. STALKER 2: Heart of Chornobyl zabiera śmiałków do otwartego świata, który można swobodnie eksplorować.