STALKER 2: Heart of Chornobyl będzie obsługiwać mody na konsoli Xbox. Twórcy szykują „bardzo duży zestaw narzędzi”

Ponadto potwierdzono świetne wieści dla miłośników modyfikacji. STALKER 2: Heart of Chornobyl będzie bowiem obsługiwać mody na konsolach Xbox.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza baza graczy, zwłaszcza starzy fani, czeka na to, by nasza gra obsługiwała mody. Wprowadzimy mody na konsole, więc będą one dostępne zarówno na Xbox, jak i PC. Przygotowujemy bardzo duży zestaw narzędzi, który zapewni twórcom modów wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia modów, od najmniejszych po duże, całkowite konwersje.