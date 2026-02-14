SSD 6. generacji od Micron wchodzi w etap masowej produkcji

Firma Micron Technology twierdzi, że dysk SSD Micron 9650 NVMe jest już w produkcji masowej i nazywa go pierwszym dyskiem SSD PCIe Gen6, który osiągnął ten etap.

Informacja ta pochodzi z oficjalnego wpisu na blogu firmy. W poście Micron pozycjonuje PCIe Gen6 jako krok naprzód w stosunku do Gen5, oferując dwukrotnie większą przepustowość.

Firma przedstawia również przepustowość pamięci masowej jako czynnik ograniczający w infrastrukturze sztucznej inteligencji, gdzie dane są stale przesyłane między pamięcią masową a obliczeniami.

Oczywiście, ta informacja jest skierowana do centrów danych, a nie do konsumentów. W rzeczywistości Micron wycofał się już z rynku konsumenckiego, likwidując markę Crucial w grudniu.