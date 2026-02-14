Zaloguj się lub Zarejestruj

SSD 6. generacji od Micron wchodzi w etap masowej produkcji

Paweł Rudy
2026/02/14 22:44
0
0

Podwójne osiągi poprzedniej generacji.

Firma Micron Technology twierdzi, że dysk SSD Micron 9650 NVMe jest już w produkcji masowej i nazywa go pierwszym dyskiem SSD PCIe Gen6, który osiągnął ten etap.

Informacja ta pochodzi z oficjalnego wpisu na blogu firmy. W poście Micron pozycjonuje PCIe Gen6 jako krok naprzód w stosunku do Gen5, oferując dwukrotnie większą przepustowość.

Firma przedstawia również przepustowość pamięci masowej jako czynnik ograniczający w infrastrukturze sztucznej inteligencji, gdzie dane są stale przesyłane między pamięcią masową a obliczeniami.

Oczywiście, ta informacja jest skierowana do centrów danych, a nie do konsumentów. W rzeczywistości Micron wycofał się już z rynku konsumenckiego, likwidując markę Crucial w grudniu.

Micron publikuje również tabelę porównawczą z wartościami szczytowymi. Podaje ona do 28 000 MB/s odczytu i 14 000 MB/s zapisu dla modelu 9650, a także do 5,5 miliona IOPS odczytu losowego i 900 000 IOPS zapisu losowego.

W tej samej tabeli Micron porównuje te wartości z wartościami dla dysków SSD PCIe Gen5: 14 000 MB/s odczytu, 10 000 MB/s zapisu, 3,3 miliona IOPS odczytu losowego i 720 000 IOPS zapisu losowego.

Jeśli chodzi o moc, Micron twierdzi, że model 9650 koncentruje się na wydajności na wat i podkreśla, że przy tym samym zasilaniu 25 W może zapewnić dwukrotnie większą wydajność niż dyski PCIe piątej generacji.

Wpis zawiera również dane dotyczące wydajności, takie jak sekwencyjna przepustowość odczytu na wat wynosząca 1120 MB/s na wat w porównaniu z 560 MB/s na wat oraz losowa wydajność odczytu wynosząca 220 KIOPS na wat w porównaniu ze 132 KIOPS na wat.

