Nowe opakowania zestawów Vengeance DDR5

Corsair poinformował, że rozpoczął wprowadzanie nowych opakowań detalicznych dla zestawów pamięci Vengeance DDR5, aby ułatwić wykrywanie manipulacji i fałszywych zwrotów.

Od początku stycznia wprowadzamy nowe opakowania dla wszystkich produktów VENGEANCE DDR5 w konfiguracji 2-modułowej. Opakowania tej serii przechodzą z tradycyjnych kartonów na zamknięte plastikowe opakowania typu clamshell wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (nowy materiał zapewnia również ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi). Taka konstrukcja pozwala klientom obejrzeć rzeczywiste moduły pamięci przed otwarciem opakowania. Ułatwia to sprawdzenie dokładnego produktu i pomaga zapewnić zwrot oryginalnej pamięci DRAM firmy CORSAIR, jeśli ma to zastosowanie. -Corsair

Corsair zapewnia, że ​​nowy materiał również zapewnia ochronę przed wyładowaniami elektrycznymi podczas transportu.

Opakowanie od stycznia zmienia się z tradycyjnych, kartonowych pudełek na szczelnie zamknięte, przezroczyste, plastikowe opakowanie w połączeniu z etykietą, która pęka przy otwieraniu.

Aktualizacja ta dotyczy zestawów 2-modułowych Vengeance DDR5, w tym modeli bez RGB, RGB i RGB RS.

Firma w szczególności zwraca uwagę na przypadki oszustw, związanych ze zwrotami nieoryginalnych modułów oraz przypadki, w których zestawy Corsair Light Enhancement Kits są podrabiane jako prawdziwa pamięć RAM.

Corsair pokazuje swoje nowe opakowania jako sposób na ochronę zarówno klientów, jak i sprzedawców detalicznych przed takimi sytuacjami.

Na swojej stronie firma informuje również, że póki co niektóre moduły DRAM będą nadal sprzedawane w opakowaniach papierowych, ale wraz z rozwojem oferty otrzymają zaktualizowane etykiety bezpieczeństwa.

W okresie przejściowym kupujący mogą spotkać się z mieszanką starych i nowych opakowań w zależności od modułu, SKU i regionu.