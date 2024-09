Squid Game to plagiat? Netflix mierzy się z sądowym pozwem

Squid Game to plagiat? Tak twierdzi indyjski filmowiec Sohama Shaha. Oskarżył on platformę Netflix o to, że w sposób “rażący” zaczerpnęła z filmu jego autorstwa pod tytułem Luck.

Indyjski film Luck posłużył za wzór dla Squid Game?

Shah, który w 2009 roku wyprodukował film Luck, pozwał firmę w sądzie federalnym w Nowym Jorku, twierdząc, że serial jest „rażącym plagiatem” jego dzieła. W pozwie Shah argumentuje, że fabuła, postacie i tematy Squid Game są „uderzająco podobne” do tych przedstawionych w jego filmie, w którym grupa zdesperowanych ludzi bierze udział w niebezpiecznych grach, aby zdobyć dużą sumę pieniędzy, a przegrana oznacza śmierć.