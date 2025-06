Squid Game 3 na nowym zwiastunie. Netflix przygotowuje fanów na „gry finałowe”

Na koniec warto przypomnieć, że finałowy sezon Squid Game zadebiutuje na Netflix już 27 czerwca 2025 roku. Reżyserem wszystkich nowych epizodów jest Dong-hyuk Hwang, czyli twórca całej serii. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniego sezonu, to zapraszamy Was do lektury: Squid Game 2 – recenzja serialu. Połowiczna wygrana.