Sprzedaż konsol Xbox leci w dół. Sytuację ratują Game Pass i Activision Blizzard

Jeśli chodzi o przychody z działu treści i usług, to wzrost wyniósłby zaledwie 3%, gdyby nie wyniki Activision Blizzard. Natomiast w przypadku przychodów z gier mówilibyśmy nie o 44% wzroście, a o spadku w wysokości 4% względem tego samego okresu w poprzednim roku. Wygląda więc na to, że przejęcie firmy odpowiedzialnej za takie marki jak Call of Duty, Diablo czy World of Warcraft było dla Microsoftu zbawienne.

Na koniec warto przypomnieć, że konsole Xbox Series X i Xbox Series S zadebiutowały na rynku w listopadzie 2020 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszych opinii na temat wspomnianych sprzętów Microsoftu, to zapraszamy Was do lektury: Test Xbox Series X – nowa generacja tkwi w szczegółach oraz Recenzja konsoli Xbox Series S – tani, ale wariat.