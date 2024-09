Sporo nowej zawartości zmierza do Darkest Dungeon 2. Nadchodzą płatne i darmowe DLC

Pomimo, że premiera pełnej wersji Darkest Dungeon 2 miała miejsce ponad rok temu (wcześniej tytuł znajdował się we wczesnym dostępie), twórcy wciąż pracują nad grą. Około miesiąc temu doczekaliśmy się premiery produkcji na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Dodatkowo twórcy planują wydać płatne oraz darmowe DLC.

Darkest Dungeon 2 z nowymi dodatkami

We wpisie na platformie Steam możemy przeczytać, że Dubbed Kingdoms, czyli darmowy dodatek do Darkest Dungeon 2 będzie podzielony na trzy moduły, a pierwszy z nich ma być dostępny w trzecim kwartale tego roku. W Hunger of the Beast Clan, bo tak brzmi jego nazwa, musimy bronić królestwa walcząc z m.in trzema nowymi rodzajami przeciwników: The Coven, Beastmen oraz Crimson Courtiers. Ze zdobytych materiałów możemy ulepszać między innymi bohaterów.