Sporo „demotywujących opinii” na temat Once Human pomoże ulepszyć grę. Studio planuje zmiany

Drugi sezon Once Human był dość mocno krytykowany przez graczy.

W lipcu miała miejsce premiera Once Human, czyli sieciowego survivalu w otwartym świecie od Starry Studio. Gra przyciągnęła masę graczy , jednak odbiór na platformie Steam był w momencie debiutu „mieszany”. Choć ocena uległa poprawie, drugi sezon Once Human zgarnął sporo krytyki i „demotywujących opinii”, które zostały jednak docenione przez zespół.

Twórcy zdają sobie sprawę, że zmiany spowodowały, „że niektórzy gracze poczuli, że ich poprzednie wysiłki poszły na marne”. Jak zaznacza Starry Studio, nie było to zamiarem deweloperów, dlatego pojawi się specjalna funkcja – konwersja schematów. Ta umożliwi graczom przenoszenie z jednego planu uzbrojenia na drugi „gwiazdek” odpowiadających za poziom ulepszenia.

Jak zauważył serwis PCGamer , twórcy Once Human odnieśli się do krytyki drugiego sezonu survivalu za pośrednictwem Discorda . Według deweloperów pojawiło się sporo „dość demotywujących opinii”, jednak to uświadomiło twórcom, nad którymi elementami gry warto popracować. Negatywne komentarze dotyczyły natomiast w głównej mierze zmian w rozgrywce związanych z balansem broni.

Pojawiły się również uwagi co do tak zwanych tagów scenariuszy. Niektórzy narzekali, że zbyt mało jest scenariuszy o wysokim poziomie trudności. Deweloperzy zaznaczyli, że opinie na temat preferowanego trybu rozgrywki, pożądanego poziomu trudności czy typów scenariuszy można wyrazić za pośrednictwem krótkiej ankiety, co zapewne również pomoże wprowadzić zmiany w tych zakresach.

Once Human to osadzona w postapokaliptycznej przyszłości gra survivalowa w otwartym świecie dla wielu graczy. Połącz siły ze znajomymi i zwalczajcie potwory, odkrywajcie spiski, rywalizujcie o zasoby i budujcie własne terytorium. Kiedyś byliście ludźmi. Teraz macie moc, którą możecie zmienić świat. – głosi opis gry Once Human na platformie Steam.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Once Human zadebiutowało 9 lipca 2024 roku na komputerach osobistych. Wersja na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.