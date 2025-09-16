Zaloguj się lub Zarejestruj

Splinter Cell: Deathwatch w nowym zwiastunie. Netflix wysyła starego Sama Fischera na kolejną misję

Radosław Krajewski
2025/09/16 18:25
Oby animowana produkcja była zapowiedzią powrotu Ubisoftu do growej serii.

Legendarny Sam Fischer powraca. Netflix zaprezentował nowy zwiastun Tom Clancy: Splinter Cell: Deathwatch, czyli nadchodzącej animowanej produkcji, bazującej na słynnej serii Ubisoftu. Głosu kultowej postaci użyczył aktor Liev Schreiber. Poniżej zobaczycie wspomniany materiał, a także świeży plakat.

Splinter Cell: Deathwatch

Splinter Cell: Deathwatch – nowy zwiastun ujawnia datę premiery

W opublikowanym pełnym zwiastunie Netflix zaprezentował dynamiczne sceny akcji oraz nowych bohaterów, którzy odegrają kluczową rolę w fabule. Produkcja opowie o tym, jak Fisher po latach spokoju zostaje ponownie wciągnięty do świata tajnych operacji, kiedy młoda agentka zwraca się do niego o pomoc, ścigana przez bezwzględnych zabójców.

Jedną z nowych postaci jest Zinnia McKenna grana przez Kirby Howell-Baptiste. To właśnie ona, będąc w posiadaniu cennych danych, staje się celem śmiertelnego pościgu. W produkcji pojawi się również Diana Shetland, dyrektor generalna firmy Xanadu specjalizującej się w zielonych technologiach oraz córka nieżyjącego już Douglasa Shetlanda, znanego fanom serii gier. Ich losy splatają się, gdy McKenna i Fisher tworzą nieoczekiwany duet, by stawić czoła elitarnym zabójcom depczącym im po piętach.

GramTV przedstawia:

Za powstanie Splinter Cell: Deathwatch odpowiada Ubisoft we współpracy ze studiami animacji Sun Creature oraz Fost. Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym jest Derek Kolstad, znany z serii filmów John Wick. Reżyserią zajęli się Guillaume Dousse oraz Félicien Colmet-Daâge, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Helene Juguet, Hugo Revon i Gérard Guillemot z Ubisoft Film & Television.

Przypomnijmy, że premiera Splinter Cell: Deathwatch została wyznaczona na 14 października.

Splinter Cell: Deathwatch – plakat

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

