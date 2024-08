Nowy Wiedźmin już skończony. Andrzej Sapkowski potwierdził koniec prac nad książką

Od dłuższego czasu wiemy, że Andrzej Sapkowski pracuje nad nową książką o Wiedźminie. Chociaż przygoda Geralta zakończyła się, to autor ma jeszcze więcej historii do opowiedzenia w tym świecie. Podobnie jak Sezon burz, niezatytułowana jeszcze powieść będzie rozgrywać się prawdopodobnie przed głównymi wydarzeniami znanymi z książek. Geralt ponownie będzie bohaterem, co też Sapkowski potwierdził w jednym z wcześniejszych wywiadów. Teraz w rozmowie z francuskim magazynem Chimeres przyznał, że prace nad książką zostały zakończone.

Wiedźmin – Andrzej Sapkowski potwierdził skończenie pisania nowej książki

Sapkowski potwierdził, że nowy Wiedźmin jest już napisany. Autor dodał, że stworzenie nowej historii Geralta i innych bohaterów barwnego świata Kontynentu zajęło mu około dwóch lat.