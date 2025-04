Spin-off Stranger Things z oficjalnym tytułem i pierwszymi szczegółami

Oprócz finałowego, piątego sezonu Stranger Things powstaje również animowany spin-off, który właśnie doczekał się oficjalnego tytułu. Nowy projekt zatytułowany został Stranger Things: Tales from ’85 i przeniesie widzów z powrotem do świata Upside Down. Serial został stworzony w stylu klasycznych kreskówek.

Stranger Things: Tales from ’85 – oficjalny tytuł i data pierwszej prezentacji

Produkcją serialu zajmuje się Eric Robles, znany z pracy nad Fanboy & Chum Chum oraz Glitch Techs. Na razie szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale jak sugeruje tytuł, akcja rozgrywać się będzie latem 1985 roku, czyli w czasie, gdy toczyły się wydarzenia trzeciego sezonu Stranger Things.