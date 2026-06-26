Śpieszcie się kupować konsole. PS5 i XSX zabraknie przez GTA 6?

Premiera Grand Theft Auto 6 okaże się jednym z największych wydarzeń w historii branży gier, ale wraz z ogromnym zainteresowaniem pojawia się również problem, który może dotknąć graczy planujących zakup nowej konsoli pod koniec roku. Jeden z dużych sprzedawców ostrzega, że w okresie świątecznym PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S mogą być znacznie trudniej dostępne niż zwykle.
PlayStation 5 i Xbox Series X/S zabraknie na święta przez premierę GTA 6?
Według informacji przekazanych serwisowi The Game Business przez starszego kupca działu gier, który wypowiedział się anonimowo i bez zgody swojego pracodawcy, sklepy już teraz muszą mierzyć się z ograniczoną dostępnością sprzętu. Powodem mają być problemy z podzespołami oraz rosnące ceny, przez które liczba konsol trafiających do sprzedaży jest mniejsza, niż oczekiwaliby tego partnerzy handlowi. Obecnie, w spokojniejszym okresie roku, zakup sprzętu nie musi jeszcze sprawiać większych trudności, ale sytuacja może zmienić się bliżej premiery GTA 6.
Poinformowano nas, że z powodu trwających problemów z dostępnością komponentów sprzętowych nie otrzymamy tylu egzemplarzy konsol, ilu chcielibyśmy przed premierą GTA.
Ten sam przedstawiciel handlu przewiduje, że końcówka roku będzie dla rynku wyjątkowo wymagająca. GTA 6 trafi do sprzedaży 19 listopada 2026 roku, czyli tuż przed najgorętszym sezonem zakupowym. To oznacza, że do standardowego świątecznego popytu może dojść fala graczy, którzy do tej pory pozostawali przy PlayStation 4 lub Xbox One, ale przy okazji premiery nowej odsłony serii Rockstar zdecydują się na przesiadkę na obecną generację.
Popyt najpewniej przewyższy podaż w okresie końca roku.
The Game Business zwróciło się w tej sprawie do Sony oraz Microsoftu, ale warto zauważyć, że temat ograniczonej podaży konsol pojawiał się już wcześniej. Matthew Ball, dyrektor do spraw strategii Xboksa, przyznał w rozmowie z tym samym serwisem, że zainteresowanie sprzętem Microsoftu jest większe niż możliwości dostaw.
Mogę z całą pewnością powiedzieć, że popyt na naszą konsolę przewyższa podaż.
GramTV przedstawia:
Ball dodał również, że Microsoft stara się kierować konsole do możliwie największej liczby sklepów i zwiększać produkcję, ale nie wszystko zależy wyłącznie od zainteresowania graczy:
Umieszczamy je w tylu sklepach, w ilu możemy. Produkujemy je tak szybko, jak możemy. Istnieje jednak poważne ograniczenie tego, jak szybko jesteśmy w stanie to robić, ale nie jest to kwestia braku zainteresowania.
Musimy zrobić więcej, ale mamy tutaj ograniczenia. Niestety istnieje wiele rynków, na których nie mamy dostaw. Są też inne rynki, na których dostawy są niewystarczające. Dla firmy jest to pewnego rodzaju przywilej, ale jednocześnie wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć.