Śpieszcie się kupować konsole. PS5 i XSX zabraknie przez GTA 6?

Dla niektórych to mogą być bardzo smutne święta.

Premiera Grand Theft Auto 6 okaże się jednym z największych wydarzeń w historii branży gier, ale wraz z ogromnym zainteresowaniem pojawia się również problem, który może dotknąć graczy planujących zakup nowej konsoli pod koniec roku. Jeden z dużych sprzedawców ostrzega, że w okresie świątecznym PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S mogą być znacznie trudniej dostępne niż zwykle.

PlayStation 5 i Xbox Series X/S zabraknie na święta przez premierę GTA 6?

Według informacji przekazanych serwisowi The Game Business przez starszego kupca działu gier, który wypowiedział się anonimowo i bez zgody swojego pracodawcy, sklepy już teraz muszą mierzyć się z ograniczoną dostępnością sprzętu. Powodem mają być problemy z podzespołami oraz rosnące ceny, przez które liczba konsol trafiających do sprzedaży jest mniejsza, niż oczekiwaliby tego partnerzy handlowi. Obecnie, w spokojniejszym okresie roku, zakup sprzętu nie musi jeszcze sprawiać większych trudności, ale sytuacja może zmienić się bliżej premiery GTA 6.