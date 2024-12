Spider-Man 4 z problemami. Czasu coraz mniej, a Marvel i Sony nie są zadowoleni z historii

To stawia pod znakiem zapytania, czy zdjęcia do filmu rozpoczną się w wakacje przyszłego roku.

Jak poinformował scooper MyTimeToShineHello chociaż zdjęcia do filmu ruszą już w sierpniu 2025 roku, to scenariusz do Spider-Mana 4 wciąż nie jest gotowy. Informator podał, że cały dotychczasowy skrypt został niemal całkowicie wyrzucony do kosza i scenarzyści muszą przyśpieszyć swoje prace, aby gruntownie przepisać całą historię.

Źle się dzieje z produkcją Spider-Mana 4. Chociaż niedawno informowaliśmy, że Marvel i Sony chcą przywrócić bohaterów z Bez drogi do domu, to teraz pojawiły się niepokojące doniesienia, że scenariusz filmu wciąż nie jest gotowy. Studia mają odrzucać kolejne pomysły, cały czas zmieniając koncepcję, czując ogromną presję, aby stworzyć film równie udany, jak finałowa część dotychczasowej trylogii, która zadebiutowała pod koniec 2021 roku.

Marvel i Sony muszą się jednak pośpieszyć, gdyż w przyszłym roku ruszają również zdjęcia do The Odyssey, nowego filmu Christophera Nolana, który ma być najdroższą produkcją w dorobku brytyjskiego reżysera. Holland będzie miał więc pełne ręce roboty i obie produkcje muszą powstawać w zupełnie innym terminie, jeżeli aktor ma wystąpić w obu z nich. Jakby tego było mało Holland będzie musiał zameldować się również na planie Avegers: Doomsday, ale z powodu jego napiętego harmonogramu, możemy przewidywać, że w tym filmie rola Spider-Mana mogłaby zostać nieco zmniejszona.

Z kolei scooper Beyond Reporter potwierdził te doniesienia, jednocześnie ujawniając, że pierwotny plan zakładał wprowadzenie do MCU grupy Sinister Six. Pierwotnie to w uniwersum Sony miała zadebiutować drużyna złoczyńców, w skład której mógłby wejść Venom, Morbius, Kraven Łowca, czy Sęp. Plany się jednak zmieniły i na obecnym etapie ani Marvel, ani też Sony, nie zakładają, aby Sinister Six miało w najbliższych latach pojawić się na dużym ekranie.

Reżyserem Spider-Mana 4 jest Destin Daniel Cretton, czyli twórca Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. Cretton nakręci także drugą część Shang-Chi, jak również zaangażowany jest w spin-offowy serial.

Przypomnijmy, że premiera Spider-Mana 4 została wyznaczona przez Sony Pictures na 26 lipca 2026 roku.