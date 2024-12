Wielki powrót bohaterów w Spider-Man 4. Szykuje się hit na miarę Bez drogi do domu?

To będzie kolejny wielki film od Marvela i Sony.

Spór między Marvel Studios i Sony Pictures został już jakiś czas temu zażegnany i prace nad Spider-Manem 4 już postępują. Ostatecznie to opcja Sony wygrała i film zaprezentuje poziom zbliżony do Bez drogi do domu, czy nawet Avengersów. Możemy więc spodziewać się historii opartej na multiwersum i pojawieniu się wielu bohaterów z innych światów. Marvel również postawiło na swoim i wśród postaci nie zabraknie chociażby Daredevila oraz Punishera, którzy pomogą Peterowi Parkerowi w walce z Kingpinem, a także Knullem, a może i nawet samym Doktorem Doomem. Teraz pojawiły się kolejne plotki, które mogą wskazywać, że Sony chce powtórki z trzeciej części trylogii i powrotu poprzednich odtwórców ról Spider-Manów.

Spider-Man 4 – Tobey Maguire i Andrew Garfield powrócą do swoich ról?

Dziennikarz Alex Perez z The Cosmic Circus twierdzi, że w Spider-Manie 4 pojawi się Tobey Maguire oraz Andrew Garfield. Wydawało się, że aktorzy powrócą do swoich superbohaterskich ról dopiero w którejś z nadchodzących odsłon Avengers, ale mają wystąpić również w najnowszym projekcie ze Spider-Manem. Obecnie nie wiadomo, jaką rolę odegrają i czy będzie ona również duża, jak w Bez drogi do domu.