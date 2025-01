Spider-Man 4 spełni marzenie fanów. Superbohatera czeka spore odświeżenie

Dla Toma Hollanda będzie to naprawdę intensywny rok. Już wkrótce rozpocznie pracę na planie The Odyssey od Christophera Nolana, a niedługo później zamelduje się na zaplanowanych zdjęciach do Avengers: Doomsday i Spider-Mana 4. Według niedawnych doniesień scenariusze do obu tych filmów wciąż nie są gotowe, przez co może nastąpić opóźnienie w wejściu aktorów na plan. Kevin Feige miał nie być zadowolony z obecnej historii czwartej części Pajączka i już teraz wiadomo, że dwóch klasycznych złoczyńców Spider-Mana zostało usuniętych z najnowszego filmu. Mimo to Marvel Studios i Sony Pictures chcą zapewnić fanom jak najlepsze wrażenia i spełnią przynajmniej jedną z ich próśb.

Spider-Man otrzyma długo oczekiwany przez fanów czarny kostium

Jak przekazał scooper MyTimeToShineHello w Spider-Manie 4 Peter Parker będzie miał czarny kostium. Obecnie nie wiadomo, jak wejdzie w jego posiadanie, ale według plotek w filmie ma pojawić się Venom. Tym samym część symbiontu może na dłużej towarzyszyć superbohaterowi, który zyska również nowe moce.