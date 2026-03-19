Spice Girls bez trasy na 30-lecie, ale Mel C oznajmia, że coś wisi w powietrzu

Spice Girls powrócą w jakiejś formie, ale na pewno nie w ramach trasy z okazji 30 rocznicy.

Mel C zdradziła, że w 2026 roku nie odbędzie się planowana trasa z okazji 30-lecia Spice Girls. Wokalistka podkreśliła jednocześnie, że członkinie zespołu nadal rozmawiają i chcą wspólnie zrealizować jakiś projekt w przyszłości.

Spice Girls powrócą… kiedyś

Plotki o możliwym powrocie zespołu nasiliły się już na początku 2025 roku, gdy Mel C sugerowała możliwość stadionowej trasy koncertowej z udziałem Victorii Beckham. Artystka mówiła wówczas, że Beckham “powinna tego doświadczyć”, ponieważ nie brała udziału w trasie reaktywacyjnej w 2019 roku. Teraz jednak wokalistka potwierdziła, że na ten moment nie ma planów reaktywacji w pełnym składzie, obejmującym Mel B, Geri Halliwell, Emmę Bunton oraz Victorii Beckham.