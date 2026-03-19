Zaloguj się lub Zarejestruj

Spice Girls bez trasy na 30-lecie, ale Mel C oznajmia, że coś wisi w powietrzu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/19 16:00
0
0

Spice Girls powrócą w jakiejś formie, ale na pewno nie w ramach trasy z okazji 30 rocznicy.

Mel C zdradziła, że w 2026 roku nie odbędzie się planowana trasa z okazji 30-lecia Spice Girls. Wokalistka podkreśliła jednocześnie, że członkinie zespołu nadal rozmawiają i chcą wspólnie zrealizować jakiś projekt w przyszłości.

Spice Girls powrócą… kiedyś

Plotki o możliwym powrocie zespołu nasiliły się już na początku 2025 roku, gdy Mel C sugerowała możliwość stadionowej trasy koncertowej z udziałem Victorii Beckham. Artystka mówiła wówczas, że Beckham “powinna tego doświadczyć”, ponieważ nie brała udziału w trasie reaktywacyjnej w 2019 roku. Teraz jednak wokalistka potwierdziła, że na ten moment nie ma planów reaktywacji w pełnym składzie, obejmującym Mel B, Geri Halliwell, Emmę Bunton oraz Victorii Beckham.

Potencjalna trasa miałaby uczcić 30-lecie debiutanckiego singla zespołu Wannabe, który stał się globalnym hitem i symbolem popkultury lat 90. Mimo braku konkretnych planów, Mel C uspokaja fanów:

Jesteśmy w stałym kontakcie. Chcemy coś zrobić. Nie wiadomo kiedy, ale wciąż jestem bardzo optymistyczna i trzymam kciuki, że jeszcze zobaczycie Spice Girls razem w przyszłości.

Artystka przyznała, że członkinie zespołu bardzo poważnie podchodzą do ewentualnego powrotu:

Rozmawiamy i sprawdzamy różne możliwości. To, co nas powstrzymuje, to fakt, że traktujemy to bardzo wyjątkowo. Chcemy mieć pewność, że będzie to właściwa decyzja.

GramTV przedstawia:

Ostatni raz wszystkie pięć wokalistek Spice Girls wystąpiło razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie. W 2024 roku grupa ponownie pojawiła się razem podczas prywatnego wydarzenia, jakim były urodziny Victorii Beckham, gdzie wykonała utwór Stop.

Jubileuszowa trasa w 2026 roku nie dojdzie do skutku, ale wszystko wskazuje na to, że temat powrotu Spice Girls wciąż pozostaje otwarty. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ nie zanosi się na szybkie dojście do porozumienia w sprawie dalszych planów “spajsetek”.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/mel-c-says-spice-girls-want-to-do-something-but-there-will-be-no-30th-reunion-tour-this-year-3935404

Tagi:

Muzyka
muzyka
rocznica
koncert
koncerty
muzyka popowa
zespół muzyczny
zespół popowy
Spice Girls
Mel C
30-lecie
Victoria Beckham
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112