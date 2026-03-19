Spice Girls bez trasy na 30-lecie, ale Mel C oznajmia, że coś wisi w powietrzu

Spice Girls powrócą w jakiejś formie, ale na pewno nie w ramach trasy z okazji 30 rocznicy.
Mel C zdradziła, że w 2026 roku nie odbędzie się planowana trasa z okazji 30-lecia Spice Girls. Wokalistka podkreśliła jednocześnie, że członkinie zespołu nadal rozmawiają i chcą wspólnie zrealizować jakiś projekt w przyszłości.
Spice Girls powrócą… kiedyś
Plotki o możliwym powrocie zespołu nasiliły się już na początku 2025 roku, gdy Mel C sugerowała możliwość stadionowej trasy koncertowej z udziałem Victorii Beckham. Artystka mówiła wówczas, że Beckham “powinna tego doświadczyć”, ponieważ nie brała udziału w trasie reaktywacyjnej w 2019 roku. Teraz jednak wokalistka potwierdziła, że na ten moment nie ma planów reaktywacji w pełnym składzie, obejmującym Mel B, Geri Halliwell, Emmę Bunton oraz Victorii Beckham.
Potencjalna trasa miałaby uczcić 30-lecie debiutanckiego singla zespołu Wannabe, który stał się globalnym hitem i symbolem popkultury lat 90. Mimo braku konkretnych planów, Mel C uspokaja fanów:
Jesteśmy w stałym kontakcie. Chcemy coś zrobić. Nie wiadomo kiedy, ale wciąż jestem bardzo optymistyczna i trzymam kciuki, że jeszcze zobaczycie Spice Girls razem w przyszłości.
Artystka przyznała, że członkinie zespołu bardzo poważnie podchodzą do ewentualnego powrotu:
Rozmawiamy i sprawdzamy różne możliwości. To, co nas powstrzymuje, to fakt, że traktujemy to bardzo wyjątkowo. Chcemy mieć pewność, że będzie to właściwa decyzja.
Ostatni raz wszystkie pięć wokalistek Spice Girls wystąpiło razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie. W 2024 roku grupa ponownie pojawiła się razem podczas prywatnego wydarzenia, jakim były urodziny Victorii Beckham, gdzie wykonała utwór Stop.
Jubileuszowa trasa w 2026 roku nie dojdzie do skutku, ale wszystko wskazuje na to, że temat powrotu Spice Girls wciąż pozostaje otwarty. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ nie zanosi się na szybkie dojście do porozumienia w sprawie dalszych planów “spajsetek”.
