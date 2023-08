Space for Sale zaprezentowane na trailerze

Rynek mieszkaniowy to przede wszystkim lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja – odkrywaj więc cuda rozsiane po całym układzie słonecznym i, co ważniejsze, postaraj się je zamienić w upragniony zysk. Uwaga: niektóre z lokalnych gatunków flory i fauny nie są zbyt pozytywnie nastawione do gości. Ale nie sięgaj jeszcze po broń – dzięki uważnej obserwacji i wspólnym eksperymentom może uda ci się je sobie zjednać. Dowiedz się, jak lokalne formy życia przystosowały się do surowego biomu i wykorzystaj swoje odkrycia do ulepszenia konstrukcji i gadżetów! – czytamy w opisie gry na Steam.