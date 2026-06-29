Kinowy hit wróci na ekran w nowej wersji. Na widzów czeka aż 15 minut nowego materiału

Nachodzi dłuższa wersja jednego z największych tegorocznych kinowych hitów.

A24 nie zamierza jeszcze żegnać się z jednym ze swoich największych tegorocznych sukcesów. Backrooms. Bez wyjścia, horror, który niespodziewanie wyrósł na kasowy fenomen, trafi ponownie do kin w specjalnej, rozszerzonej wersji. Nowa edycja filmu pojawi się w weekend związany z amerykańskim świętem niepodległości, wypadającym na 4 lipca i zaoferuje dodatkowe 15 minut materiału. Backrooms. Bez wyjścia – film otrzyma rozszerzoną wersję, która trafi do kin Według informacji widocznych w serwisie AMC, rozszerzona wersja będzie wyświetlana pod tytułem Backrooms: Everything Must Go Edition. Sieć kin opisuje ją jako wydanie zawierające ekskluzywną dla kin scenę po napisach oraz dodatkowy materiał przygotowany przez Kane’a Parsonsa, reżysera produkcji. Nowa wersja horroru potrwa 2 godziny i 6 minut, a na ekranach pojawi się 3 lipca.

Sukces Backrooms jest tym większy, że film powstał za stosunkowo niewielkie pieniądze. Budżet produkcji wyniósł 10 milionów dolarów, natomiast globalne wpływy przekroczyły już 330 milionów dolarów. Dzięki temu tytuł stał się najbardziej dochodowym filmem w historii A24, a jednocześnie jedną z najbardziej opłacalnych premier roku.

GramTV przedstawia:

Historia skupia się na właścicielu sklepu meblowego, granym przez Chiwetela Ejiofora. Bohater odkrywa w piwnicy swojego biznesu pozornie nieskończony labirynt liminalnych przestrzeni. W obsadzie znaleźli się również Renate Reinsve, która wciela się w terapeutkę głównego bohatera, a także Mark Duplass, Finn Bennett i Lukita Maxwell. Kane Parsons zwrócił uwagę branży nie tylko wynikiem finansowym filmu, lecz także swoją drogą do pełnometrażowego debiutu. Twórca zbudował wcześniej dużą społeczność dzięki materiałom publikowanym na YouTubie, które realizował jeszcze jako nastolatek. Teraz jego kinowy horror stał się jednym z największych zaskoczeń sezonu. Ponowna premiera Backrooms została zaplanowana na jeden z najbardziej intensywnych okresów w amerykańskich kinach. Film będzie rywalizował o uwagę widzów między innymi z letnimi hitami pokroju Toy Story 5 od Disneya i Pixara, a także z animacją Minionki i straszydła od Universal Pictures i Illumination. Backrooms. Bez wyjścia - recenzja filmu. Horror, który boi się ciemności

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.