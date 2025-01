Sony zamieni swoje dwie gry na filmy. Jeden projekt to adaptacja Horizon Zero Dawn

Teaser drugiego sezonu serialu The Last of Us to nie jedyna niespodzianka od Sony. Koncern ujawnił również plany dotyczące przeniesienia swoich popularnych gier na wielki ekran. Wśród ogłoszonych projektów znalazły się filmowe wersje hitów Horizon Zero Dawn oraz Helldivers.

Horizon Zero Dawn i Helldivers będą filmami

Szczególną uwagę zwraca zapowiedź kinowej adaptacji Horizon Zero Dawn. Początkowo planowano, by ta opowieść rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie trafiła na Netflix w formie serialu. Ostatecznie jednak zdecydowano, że historia Aloy – młodej łowczyni mierzącej się z mechanicznymi stworzeniami – zostanie przedstawiona jako widowisko kinowe. Gra, wydana w 2017 roku, zdobyła uznanie dzięki oryginalnej koncepcji, innowacyjnej mechanice i zapierającym dech w piersiach krajobrazom.