Helldivers 2 wciąż radzi sobie świetnie na Steam. Liczba graczy robi wrażenie

Kilka dni temu dzięki staraniom graczy do Helldivers 2 w końcu zawitały mechy. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ – zgodnie z zapowiedziami – kooperacyjna strzelanka od Arrowhead Game Studios doczeka się wkrótce kolejnych nowości. Nic więc dziwnego, że wspomniany tytuł wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, co potwierdzają m.in. wyniki aktywności na Steam.

Helldivers 2 nadal notuje bardzo dobre wyniki aktywności na Steam

Według danych dostępnych na SteamDB, w szczytowym momencie ostatniej doby w Helldivers 2 na Steam grało w jednej chwili ponad 411 tysięcy osób. Niewiele zabrakło więc do wyrównania rekordu sprzed 16 dni. Wówczas najnowszą produkcję Arrowhead Game Studios uruchomiło jednocześnie blisko 459 tysięcy użytkowników platformy Valve.