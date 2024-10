Sony usunie w październiku kolejne gry z PS Plus Extra i Premium. Podano listę

Jak co miesiąc z ofert usług PS Plus Extra oraz Premium zostanie usunięte kilka gier, aby nowe mogły zostać dodane. Sony w ostatniej chwili zaktualizowało listę o kolejny tytuł, co nie miało miejsca w poprzednich miesiącach. Obecna lista gier nie powinna już ulec zmianie, więc warto zapoznać się z tytułami, które nie będą już dostępne.

PS Plus Extra i Premium - jakie gry stracimy w październiku

W październiku lista gier opuszczających PS Plus Extra i Premium jest dosyć długa, ponieważ znajduje się na niej 13 produkcji. Dla porównania we wrześniu oferty zniknęło 16 gier, a w sierpniu i lipcu po 6. Do aktualizacji usługi dojdzie dopiero za jakiś czas, więc lista może jeszcze ulec zmianie, lecz jest to mało prawdopodobne. Jak widzimy, Sony dodało do listy kolejny tytuł, a jest nim trzecioosobowa strzelanka wydana w 2022 roku, czyli Gungrave GORE. Oto wszystkie gry, które opuszczą abonament: