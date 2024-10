Sony szykuje remaster kolejnej gry na PlayStation 5. Ale tym razem gracze się ucieszą

Przez wielu graczy PlayStation 5 zostało przezwane konsolą „remasterów i remake’ów”. Sony samo zapracowało na taki wizerunek swojego sprzętu, wypuszczając więcej odświeżonych wydać swoich konsolowych exclusive’ów, niż wydając nowych, oryginalnych gier. Nic więc dziwnego, że po ogłoszeniu Horizon Zero Dawn Remastered na ostatnim State of Play wielu graczy zastanawiało się, dla kogo tworzona jest ta gra. Ale Sony ma w planach kolejne remastery, a o jednym z nich dowiedzieliśmy się od chińskiego insidera znanego jako Lunatic Ignus. Jeżeli jego słowa się potwierdzą, to z tego odświeżenia ucieszy się wielu graczy.

God of War – Sony szykuje zremasterowane wersje wszystkich odsłon greckiej sagi na PlayStation 5

Insider twierdzi, że Nixxes Software obecnie pracuje nad zremasterowaniem całej greckiej sagi God of War. W kolekcji otrzymamy kilka gier, zarówno trzy pełnoprawne odsłony serii przygód Kratosa, jak również prequel God of War: Wstąpienie wydany tylko na PlayStation 3 oraz dwie gry z PSP, czyli God of War: Chains of Olympus z 2008 oraz God of War: Duch Sparty z 2010 roku.