Sons of the Forest z prezentacją nowości w wersji 1.0. Premiera już za tydzień

Deweloperzy ze studia Endnight Games przypominają graczom o swojej produkcji.

Już pod koniec listopada ujawniono datę premiery pełnej wersji Sons of the Forest. Zgodnie z zapowiedziami gra studia Endnight Games opuści wczesny dostęp już w przyszłym tygodniu. Nic więc dziwnego, że deweloperzy postanowili przypomnieć graczom o swojej produkcji. Do sieci trafił bowiem nowy zwiastun prezentujący nowości z wersji 1.0. IGN Nowy zwiastun Sons of the Forest prezentuje nowości z wersji 1.0 Gracze, którzy uważnie śledzą rozwój Sons of the Forest, z pewnością dostrzegą w najnowszym zwiastunie m.in. nowych przeciwników. W wersji 1.0 pojawią też nowe lokacje czy przedmioty, a materiał pokazuje nawet wózek golfowy z GPS. Deweloperzy ze studia Endnight Games nie zapomnieli również o fabule.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w pełnej wersji Sons of the Forest rozbudowany zostanie wątek Timmy’ego LeBlanca. Głosu wspomnianej postaci użyczy natomiast Shawn Ashmore – kanadyjski aktor filmowy, który wcielił się w głównego bohatera Quantum Break od studia Remedy Entertainment. Nie będzie to jednak koniec atrakcji.

Endnight Games już jakiś czas temu zapowiedziało, że będzie wspierać i rozwijać Sons of the Forest również po premierze pełnej wersji. Wygląda więc na to, że fanów wspomnianej produkcji czeka jeszcze sporo przygód. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i sprawdźcie, jakie elementy pojawią się w najbliższym czasie w kontynuacji The Forest. Na koniec warto dodać, że Sons of the Forest zadebiutuje 22 lutego 2024 roku w pełnej wersji wyłącznie na komputerach osobistych. Deweloperzy ze studia Endnight Games nadal nie zapowiedzieli wydania na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niewykluczone jednak, że wspomniana produkcja z czasem pojawi się na sprzętach Sony i Microsoftu.