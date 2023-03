Sons of the Forest – aktualizacja utrudniła grę. Społeczność narzeka na zmiany

Wincenty Wawrzyniak 0 0

Najnowszy patch do gry Sons of the Forest wprowadził zmiany, które nieszczególnie przypadły do gustu społeczności.

Niedawno przedstawiciele studia Endnight Games poinformowali o udostępnieniu nowej aktualizacji do gry Sons of the Forest . Zgodnie z częścią oczekiwań społeczności, patch usunął całkiem sporo błędów w grze, a deweloperzy zadbali o garść nowej zawartości. Szybko jednak okazało się, iż część zmian znacząco utrudniła rozgrywkę do tego stopnia, że na forum Reddit pojawił się wątek , który otrzymał już prawie 300 komentarzy. Sons of the Forest – aktualizacja utrudniła grę Główna zmiana, na którą narzekają gracze, dotyczy pewnego exploit-u, który polegał na tym, iż po otwarciu pojemnika i zabrania przedmiotów ze środka, te już nie pojawią się ponownie przy zrestartowaniu gry. Wcześniej wyglądało to tak, że gracze mogli otwierać takie pojemniki kilkakrotnie, dzięki czemu łatwo było zapewnić sobie dostęp do sporej ilości amunicji czy granatów. I choć teraz taka opcja nie wchodzi w grę, co teoretycznie jest pozytywną zmianą, twórcy nie zmienili częstotliwości respawnowania się przeciwników przy bazie gracza – tym samym po krótkim czasie obrona będzie bardzo trudna.

Oprócz tego społeczność krytykuje optymalizację produkcji oraz narzeka na brak nowej zawartości. Zdaniem wielu osób Sons of the Forest to aktualnie symulator chodzenia.

