Sonic Rumble ponownie opóźnione. Twórcy mają jednak solidne podstawy dla tej decyzji

Chcemy stworzyć grę, która będzie ewoluować i pozostanie zabawna przez wiele miesięcy, a nawet lat. Aby zbudować wysokiej jakości, długowieczną grę z Sonikiem, na jaką zasługują nasi gracze, potrzebujemy więcej czasu. Wiemy, że ta wiadomość może być rozczarowująca i zapewniamy, że nie była to łatwa decyzja. Sami również czujemy zawód, zwłaszcza że jesteśmy już bardzo blisko pierwotnie planowanego terminu premiery. Mimo to wierzymy, że ten dodatkowy czas to właściwa decyzja dla przyszłości Sonic Rumble.