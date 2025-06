Songs of Conquest za 27,79 zł w GOG.com – najniższa cena w historii

Na platformie GOG.com wystartowała Letnia Wyprzedaż 2025, a jedną z najciekawszych ofert jest obniżka ceny Songs of Conquest. Duchowy następca Heroes of Might and Magic III dostępny jest teraz w wersji DRM-Free za jedyne 27,79 zł – to najniższa cena w historii gry.

Songs of Conquest – oferta w GOG.com

Songs of Conquest to klasyczna strategia turowa, która łączy eksplorację mapy, zarządzanie królestwem oraz taktyczne bitwy. Produkcja wyszła z Early Access w 2024 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie – na Steamie aż 85% z ponad 10 500 recenzji to oceny pozytywne. Tytuł rozwijany jest przez Lavapotion i łączy nowoczesną pikselartową oprawę z mechanikami znanymi z kultowych odsłon serii HoMM.