Sok z żuka 2 ma nowy zwiastun. Powrót kultowego horroru z Jenną Ortegą

Warner Bros. przypomina o zbliżającej się premierze kontynuacji Soku z żuka. Film rozpocznie tegoroczny sezon jesienny, już na początku września strasząc, ale i rozśmieszając widzów do łez. Na ponad trzy miesiące przed premierą wytwórnia opublikowała nowy zwiastun produkcji, który nieco szerzej prezentuje Michael Keatona w roli Beetlejuice’a. Aktor długo musiał czekać na powrót do swojej ikonicznej roli, podobnie jak Tim Burton, aby otrzymać możliwość powrotu do świata i nakręcenia Soku z żuka 2.

Sok z żuka 2 – nowy zwiastun

Produkcja zapowiada się niezwykle klimatycznie, a w utrzymaniu horrorowej atmosferze pomaga Jenna Ortega, gwiazda Krzyku i Wednesday. Aktorka wciela się w Astrid Deetz, czyli córkę Lydii, do której to roli powróciła Winona Ryder. Sami sprawdźcie, jak prezentuje się Sok z żuka 2 na poniższym zwiastunie.